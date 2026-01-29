Размер шрифта
Ивлев пожаловался на остров «Санья»: «Лушков возродился»

Телеведущий Ивлев раскритиковал курорт на острове «Санья»
Пресс-служба телеканала «Пятница»

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев в Telegram-канале раскритиковал отдых на китайском острове «Санья».

Ивлев пожаловался на большое количество местных, а также плохое состояние отеля. Как отметил телеведущий, несмотря на выход в море, он не смог искупаться из-за больших волн, а также огромного количества людей на пляже.

«Остров сам по себе непонятно в чем, в стройке. Такое ощущение, что Лушков возродился. Потому что он новый! По их меркам он новый. Там было племя, которое жило на горе, которое выращивало змей. Там есть стеклянный мост, от чего вечно серят от страха китайцы, хотя русские там даже прыгают. Я попрыгал со своим весом», — поделился телеведущий.

Ивлев также раскритиковал местную еду, назвав ее «ужаснейшей». По словам шеф-повара, на курорте практических нет никаких развлечений, а китайская кухня «скудненькая». Телеведущий признался, что его расстроила поездка, так как он представлял Китай по-другому.

«А я увидел деревню, колхоз. Поэтому мы решили поехать в Гонконг. Исправить эту историческую ошибку», — рассказал шеф-повар.

Ранее бывшая жена шеф-повара Ивлева рассказала, что перенесла семь курсов химиотерапии.
 
