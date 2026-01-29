Размер шрифта
Политолог предрек побег Зеленского с Украины

Политолог Уотсон: Зеленский попытается организовать свой побег с Украины
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться покинуть страну после завершения военного конфликта. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X заявил политолог Алан Уотсон.

По его мнению, Зеленский, который, по словам аналитика, «продал страну НАТО», в финале войны попытается бежать за границу, чтобы жить на накопленные средства. Уотсон также заявил о значительных потерях среди украинских военнослужащих за время боевых действий.

В декабре Служба внешней разведки России сообщила, что руководители Украины планируют совершить побег за границу после завершения вооруженного конфликта в стране.

Отмечается, что многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы.

До этого американское издание The National Interest писало, что президент Украины может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.
 
