В деле о вылетевших из трейлеров дронов ВСУ появились первые обвиняемые

В деле водителей фур, из которых вылетали дроны СБУ, появились первые обвиняемые
Ashley Chan/Global Look Press

В деле о налете украинских дронов из трейлеров на военные аэродромы появились первые четверо обвиняемых. Речь идет об участниках «организованной группы водителей», доставивших трейлеры с беспилотниками к местам атак, пишет «КоммерсантЪ».

«Появились первые четверо непосредственно обвиняемых в громком уголовном деле о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России», — уточняет «КоммерсантЪ».

28 января дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, обвиняемых в причастности к террористической атаке СБУ на российские аэродромы, оставили под стражей. Сами обвиняемые утверждают, что их «использовали втемную» — они не знали о содержимом грузов.

По информации издания, фигурантами дела также стали еще два водителя — Александр Зайцев и Андрей Меркурьев. Все они, по версии следствия, входили в «организованную группу водителей», созданную для перевозки специальных контейнеров с FPV-дронами к военным объектам.

1 июня 2025 года Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ повторить операцию «Паутина».
 
