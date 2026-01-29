Трамп считает, что операция против Ирана будет сложнее, чем в Венесуэле

CNN: Трамп осознает, что операция против Ирана будет сложнее, чем в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп считает, что военную операцию против Ирана будет осуществить гораздо сложнее, чем в Венесуэле. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что ситуация с Ираном осложняется для США из-за имеющихся у Тегерана военных возможностей.

Кроме того, по данным телеканала, иранские чиновники не проводили переговоров с американцами, тогда как венесуэльские чиновники общались с администрацией Трампа до операции в Каракасе.

До этого Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.