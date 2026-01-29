Врач рассказала, как подготовить организм к наступлению менопаузы

В период перименопаузы женщинам нужно уделять тренировкам 20 минут каждый день или по часу-полтора два-три раза в неделю. При этом целью занятий является укрепление мышц, а не эстетический результат. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Лобачева, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета.

По словам врача, перименопауза — это переходный период, который обычно начинается после 45 лет и предшествует менопаузе, то есть последней менструации в жизни женщины. Именно в этом возрасте активнее снижается функция яичников и уровень эстрогенов — ключевых женских гормонов.

«Это влечет появление артериальной гипертонии, сахарного диабета, ожирения и снижения качества жизни. Все замечают, что к этому возрасту снижается метаболизм, жир начинает быстрее откладываться», – предупредила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Физическая активность в этот период становится одним из основных способов профилактики таких изменений. Как отмечает специалист, оптимальной считается нагрузка продолжительностью около 150 минут в неделю.

«Это может быть ежедневная активность по 20 минут или тренировки по часу-полтора два-три раза в неделю. Главный принцип – регулярность», – отмечает Лобачева.

К более щадящим и безопасным направлениям относятся пилатес, лечебная физкультура, плавание, растяжка и йога. Более интенсивные нагрузки — силовые тренировки и кардио — также возможны, но перед их началом врач рекомендует обсудить отсутствие противопоказаний со специалистом.

При этом, подчеркивает гинеколог, цель физической активности в перименопаузе — не «пляжная фигура», а сохранение здоровья: поддержание мышечного тонуса, улучшение осанки, стимуляция кровообращения и положительное влияние на когнитивные функции, включая память.

