В Японии зафиксировали рекордное число самоубийств среди школьников

В Японии в 2025 году число самоубийств среди школьников начальных, средних и старших классов выросло в три раза по уровню 2024 года и стало рекордным с начала наблюдений в 1980-м. Об этом сообщает японское издание Nikkei, ссылаясь на статистику Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Согласно обнародованным данным, в прошлом году японские школьники совершили 532 самоубийства. Самыми распространенными причинами стали низкая успеваемость, переживания за будущую карьеру и конфликты с друзьями (316 случаев). На втором месте — проблемы со здоровьем (315 случаев), на третьем — проблемы в семье (181 случай).

По информации журналистов, девочки в Японии совершают суицид чаще мальчиков.

Издание отмечает, что в 2025 году власти страны разработали меры, призванные решить проблему детских самоубийств. Среди них — увеличение числа психологов в школах и развитие консультаций в социальных сетях.

До этого сообщалось, что в Японии полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в совершении кибератаки на компанию Kaikatsu Frontier. Школьник из Осаки использовал чат-бот ChatGPT для создания вредоносной программы. С ее помощью он получил доступ к персональным данным около 7,25 млн человек.

Ранее в Японии школьник защитил сестру от нападения педофила.