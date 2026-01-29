Володин заявил об усилении контроля за мигрантами из-за нового закона

Вступивший в силу закон об обмене данными о детях иностранных граждан между МВД и органами образования усилит контроль за мигрантами и повысит прозрачность их учета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max.

Он пояснил, что федеральный закон от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ обязывает профильные ведомства в оперативном режиме передавать информацию о детях мигрантов. По словам Володина, эта норма позволит точнее устанавливать фактическое место пребывания несовершеннолетних иностранных граждан и усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Володин напомнил, как профильные министерства утвердили порядок межведомственного обмена сведениями, включая данные о постановке и снятии с миграционного учета, подаче заявлений на зачисление в школы и колледжи, результатах тестирования на знание русского языка, а также о фактах зачисления и отчисления учащихся.

По его словам, новый механизм позволяет не только контролировать ситуацию с детьми мигрантов, но и принимать решения о нежелательности проживания в России их родителей в случаях грубого нарушения обязанностей по обеспечению законности пребывания ребенка и его доступа к образованию. Володин подчеркнул, что вступивший в силу закон является очередным шагом по наведению порядка в миграционной сфере.

Ранее в МВД сообщили о сокращении числа мигрантов в России.