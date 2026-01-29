Размер шрифта
Россиянам объяснили, как страховой стаж меняет размер соцвыплат

Балынин: страховой стаж позволяет дополнительно получить до 650 тыс. рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Страховой стаж – это крайне важный показатель, который предоставляет конкурентные преимущества на рынке труда, а также влияет на размер пособий, соцвыплат и даже на время выхода на пенсию. Об этом RT рассказал кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В пример он привел пособие по временной безработице, отметив, что при стаже до 5 лет его размер составляет 60% от среднедневного заработка, от 5 до 8 лет – 80%, а если стаж достигает 8 и более лет, то выплачивается 100%.

Кроме того, при накопленном стаже 37 лет у женщин и 42 года у мужчин они получают возможность досрочно выйти на пенсию – на два года раньше положенного срока.

«Соответственно, если мы сделаем расчёт по ожидаемому к концу 2026 года среднему размеру страховой пенсии по старости в 27,1 тыс. рублей, то получим, что за счёт данной опции дополнительно есть возможность получить порядка 650 тыс. рублей», — отметил Балынин.

Формируется страховой стаж только при официальном трудоустройстве и выплатах «белой» зарплаты, поэтому очень важно не соглашаться на «серые» схемы. Помимо того, что такая теневая занятость в принципе незаконна, она наносит огромный ущерб материальному благополучию, лишая человека полных выплат, на которые он имеет право, подчеркнул эксперт. При официальной работе в будущем у человека есть возможность доказать высокие позиции, наличие опыта, и, как следствие, получить преимущества перед другими специалистами на рынке труда, заключил экономист.

Напомним, до этого Балынин сообщал, что некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий. Это распространяется на тех, кому выплаты назначаются по линии силовых ведомств – если наряду с этим они продолжают работу в гражданских организациях, делающих отчисления в Соцфонд, то также в старости они будут получать обычную страховую пенсию.

Ранее эксперт перечислил выплаты, которых россияне лишаются из-за серых зарплат.
 
