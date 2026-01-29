С «Шанхая» Слуцкого сняли десять очков на фоне антикоррупционной кампании

С «Шанхая» Слуцкого сняли 10 очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае

С клуба «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сняли десять очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае, передает Global Times.

Также десять очков сняты с клуба «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество в 2024 году. Еще 73 человека пожизненно отстранены от футбольной деятельности.

Всего очки сняты с 11 клубов. Эти команды начнут новый чемпионам с отрицательным количеством набранных баллов.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее Слуцкий был номинирован на награду лучшему тренеру года в Китае.