В ФСБ сообщили о ликвидации боевиков в Дагестане, готовивших теракты на ж/д

ФСБ предотвратила теракты на железной дороге и религиозном объекте в Дагестане

В Дагестане ликвидировали двух боевиков, которые готовили теракты на железнодорожном участке и объекте религиозного культа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД пресекла подготовку диверсионно-террористических актов, которые координировали представители запрещенной в России международной террористической организации. Целями злоумышленников были объект религиозного культа, а также участок железнодорожного перегона МахачкалаДербент Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги.

Следствие установило, что двое жителей Дагестана переписывались с вербовщиком через Telegram, принесли присягу и заявили о готовности совершить теракты. По указанию куратора они выбрали цели, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.

В ФСБ уточнили, что при задержании в момент попытки совершения теракта вблизи железнодорожной станции Уллубиево в Карабудахкентском районе подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.

На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. По местам проживания фигурантов изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации, подтверждающие их намерения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР, предотвратив нападения на чиновников и полицейских.
 
