В ФСБ сообщили о ликвидации боевиков в Дагестане, готовивших теракты на ж/д

В Дагестане ликвидировали двух боевиков, которые готовили теракты на железнодорожном участке и объекте религиозного культа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД пресекла подготовку диверсионно-террористических актов, которые координировали представители запрещенной в России международной террористической организации. Целями злоумышленников были объект религиозного культа, а также участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги.
Следствие установило, что двое жителей Дагестана переписывались с вербовщиком через Telegram, принесли присягу и заявили о готовности совершить теракты. По указанию куратора они выбрали цели, провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.
В ФСБ уточнили, что при задержании в момент попытки совершения теракта вблизи железнодорожной станции Уллубиево в Карабудахкентском районе подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.
На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники ФСБ. По местам проживания фигурантов изъяли экстремистскую литературу и символику террористической организации, подтверждающие их намерения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР, предотвратив нападения на чиновников и полицейских.