Истребители ВВС США прибыли для учений на Украину

Американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 американских военно-воздушных сил прибыли на Украину для участия в учениях «Чистое небо-2018». Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере американского посольства на Украине.

Многонациональные учения с участием ВВС Украины и США пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября.

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В американском посольстве подчеркнули, что целью проведения учений является «укрепление мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что офицер ВМС США упрекнул в непрофессионализме бойцов ВСУ.