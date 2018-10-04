Минобороны обвинило США в попытках разработки биологического оружия в Грузии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что среди приоритетных исследований США в Грузии находятся потенциальные агенты биологического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Минобороны России, США изучают болезни, передаваемые кровососущими насекомыми, в том числе турялемию, сибирскую язву, лихорадку денге и другие. При этом особый интерес у исследователей вызывают «атипичные формы чумы».

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Кириллов добавил, что два этажа центра США в Грузии отведены военным, которые в том числе работают с пациентами, зараженными опасными инфекциями.

«Два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций», — рассказал он.

Кроме того, по словам Кириллова, Штаты наращивают число биолабораторий и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на границах с Россией и Китаем.