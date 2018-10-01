В США тестируют новый камуфляж для укрытия от беспилотников

Морские пехотинцы в США тестируют новую камуфляжную экипировку, которая поможет военным скрываться от беспилотников, сообщает издание Military.com.

Американские морпехи тестируют камуфляжную сетку, которая состоит из тех же материалов, используемых при создании камуфляжных покрытий для транспортных средств, оружия и командных пунктов.

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Новые меры по защите служащих от угроз становятся все более важными из-за изменения характера войны и увеличения числа беспилотников на поле боя, говорится в материале.

Вес камуфляжной сетки составляет 2,7 кг (6 футов), к ней прикреплен капюшон, который можно отсоединить. Как сообщил директор по развитию Saab Defense and Security Стив Симмерер, такой вид камуфляжа может пригодиться для дальнейших операций в Европе и на Корейском полуострове.