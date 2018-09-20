В Минобороны отреагировали на сообщения о «нестыковках» в документах по MH17

В Минобороны России подтвердили, что документы на управляемую ракету 9М38, которой был сбит Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, подлинные. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что на ракету создавался эталонный формуляр на двигатель, с которого делался тираж. В случае прихода такого формуляра в негодность с него создавалась точная копия под названием «восстановленный подлинник». Выпускаемый с них тираж также назывался «восстановленными подлинниками».

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«Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 г. подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае запросов от следственной группы Минобороны готово рассмотреть возможность проведения дополнительных экспертиз.

Ранее СМИ сообщили о «нестыковках» в документах по сбитому в Донбассе Boeing.