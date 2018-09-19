Названа предварительная причина крушения Миг-31 под Нижним Новогородом
В Министерстве обороны России назвали предварительную версию крушения истребителя Миг-31 в Нижегородской области, передает РИА «Новости».
Предполагается, что воздушное судно упало из-за технической неисправности.
«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении.
Реклама
Также отмечается, что на месте крушения самолета для установления причин аварии работает комиссия Минобороны.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области 19 сентября около 15.30 (мск) потерпел крушение истребитель Миг-31. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов региона.