Генсек НАТО назвал «вызовом» покупку С-400 Турцией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 является «вызовом для альянса». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для НАТО важна операционная совместимость вооружений.

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Он также добавил, что множество раз обсуждал в Анкаре покупку Турции российских С-400.

Столтенберг выразил надежду на то, что НАТО и Турция смогут решить данный вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Турция вопреки угрозе санкций США готовит площадку для российских С-400.

Как отмечалось, Анкара подписала соглашение с Москвой о поставках С-400 на сумму $2,5 млрд.