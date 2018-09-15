Лавров и Маас обсудили ситуацию в Идлибе

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, возможная военная операция правительства САР в Идлибе угрожает «миллионам человек».

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Он также добавил, что поговорил с Лавровым о возможном применении химического оружия со стороны властей Сирии.

Маас подчеркнул, что подробно обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе.

Ранее Маас заявил, что российская сторона играет в сирийском Идлибе ключевую роль.

Он также добавил, что Германия готова взять на себя ответственность по восстановлению Сирии.