В Литву прибыла тяжелая военная техника США

Представители министерства обороны Литвы сообщили о прибытии тяжелой военной техники США на железнодорожную станцию Пабраде с целью участия в учениях на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, передает РИА «Новости».

«Выгрузка тяжелой военной техники США - танков M1 Abrams и БМП Bradley, принадлежащих 1 батальону 7 кавалерийского полка, дислоцированному в Польше, с платформ на железнодорожной станции Пабраде состоялась в пятницу», — сообщили в министерстве.

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В рамках учений ожидается проведение тактических действий, в том числе — с применением боевых боеприпасов. На учениях также планируют провести проверку возможности передислокации союзных войск в Литву.

Ранее сообщалось, что США и Европа обсудили планы по «сдерживанию России».