Пушков отреагировал на слова Турчинова о «тысячелетней истории» украинских ВМС

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что история ВМС Украины насчитывает более тысячи лет. Об этом санетор написал в твиттере.

По словам Пушкова, о том, что украинский флот имеет такую долгую историю, сами украинцы «узнали с изумлением», и что ВМС Украины древнее самой страны.

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«Скоро он (Турчинов — «Газета.Ru») сообщит, что история украинских ВВС — тоже 1000-летняя. И ведет начало от древнеукраинских ковров-самолетов», — пошутил Пушков.

Ранее Турчинов заявил, что украинские ВМС ведут свою историю от похода князя Олега на Византию в 911 году.