Порошенко внес в Раду законопроект о переходе ВСУ на приветствие «Слава Украине!»

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, закрепляющий в качестве воинского приветствия националистский лозунг «Слава Украине!». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский парламент.

Отмечается, что документ вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения по установлению нового воинского приветствия. Президент определил законопроект как неотложный.

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Ранее Порошенко назвал дату перехода ВСУ на новое приветствие. Впервые лозунг «Слава Украине!» прозвучал на параде 24 августа в честь Дня независимости страны.

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия».