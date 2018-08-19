Военные США и Турции готовятся к совместному патрулированию в САР

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие и американские военные намерены организовать тренинг для проведения совместного патрулирования в сирийском Манбидже. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, Турция и США продолжат свою деятельность по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с «дорожной картой» по Манбиджу.

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Он также добавил, что совместно патрулирование Манбидже начнется после завершения тренингов.

Ранее СМИ сообщили, что США отменяют программы финансовой помощи, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии.

Как отмечалось, сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.