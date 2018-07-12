Трамп добился увеличения расходов НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита НАТО в Брюсселе альянс принял решение увеличить расходы на оборону, передает Reuters.

Он назвал это решение «беспрецедентным».

«НАТО сейчас намного сильнее, чем было два дня назад», — сказал Трамп.

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Он назвал встречу лидеров стран-участниц НАТО «фантастической» и отметил «коллегиальный дух».

Ранее сообщалось, что Трамп во время закрытого заседания еще раз раскритиковал страны-члены НАТО из-за недостаточных расходов на оборону, а также торговой политики Европы. Также Трамп в твиттере заявил, что страны-члены НАТО должны немедленно поднять расходы на оборону до 2% ВВП.