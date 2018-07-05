Источник: США пригрозят Германии выводом своих войск

Дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что американская сторона может пригрозить Германии выводом с баз НАТО на территории ФРГ 35 тыс. своих военнослужащих, если Берлин не будет увеличивать военный бюджет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, такое заявление США могут сделать во время саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 и 12 июля.

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«В случае отказа Берлина повысить расходы на оборону в соответствии с этим требованием, США могут пригрозить Германии выводом 35 тысяч своих военных с баз НАТО на территории страны», — сказал источник.

Ранее глава немецкого минобороны Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения американской стороны, обвинившей Германию в недостаточном финансировании НАТО.