Запуск баллистической ракеты «Искандером» попал на видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты расчетом оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Видео размещено на YouTube-канале ведомства.

На видеозаписи показано размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.

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Ранее в Минобороны России заявили, что иностранные государства смогут создать аналоги российского ракетного комплекса «Искандер-М» не раньше 2025 года.

Как отмечалось, данный комплекс является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы ПРО.