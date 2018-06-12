Украина потребовала от DW убрать слова о «гражданской войне» в Донбассе

МИД Украины счел неправильной формулировку о «гражданской войне» в Донбассе и попросил от Deutsche Welle убрать ее из публикации. Об этом сообщила в своем твиттере официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

«Неприемлемо, что Deutsche Welle пишет о «гражданской войне» на Украине. Это продолжающаяся агрессия России против Украины», — написала она.

Реклама

По ее словам, ведомство ожидает уточнения и исправления статьи «в соответствии с международным законодательством». Позднее немецкое издание внесло правки.

«Маленькая, но важная победа», — резюмировала Беца.

Накануне в Берлине состоялась встреча глав МИД «нормандской четверки» по ситуации в Донбассе.