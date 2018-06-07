Глава Пентагона рассказал о бесконечном диалоге НАТО с Россией

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Североатлантический Альянс никогда не прекратит диалог с Россией. Интервью Мэттиса опубликовано на сайте Пентагона.

Он отметил, что страны-участницы НАТО также всегда готовы к улучшению отношений с российской стороной.

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«Однако когда мы видим, что произошло во время [президентских] выборов в Америке и выборах в некоторых странах Европы, когда мы видим, как Россия меняет границы в Европе с использованием силы и оружия, НАТО приходится отвечать», — заключил Мэттис.

Ранее СМИ сообщали, что США подталкивают НАТО подготовить больше сил для сдерживания России.