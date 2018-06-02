Минюст США объяснил, почему удары по Сирии не нуждались в одобрении конгресса

Авиаудары по сирийской территории не требовали одобрения конгресса, поскольку касались национальных интересов США. Об этом пишет Defense News со ссылкой на документ минюста США.

В апреле этого года президент США Дональд Трамп поручил нанести авиаудары по сирийским правительственным объектам. К ним присоединились Британия и Франция. Страны заявили, что нанесли удары по объектам, якобы связанным с изготовлением химического оружия.

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В конгрессе США возмутились тем, что Трамп принял решение без одобрения законодательного органа.

Минюст в пятницу, 1 июня, выпустил 22-страничный документ, в котором объяснил свою позицию по этому вопросу. В нем говорится, что удары преследовали такие цели, как «содействие региональной стабильности, предотвращение гуманитарной катастрофы и удержание от использования химического оружия». Ведомство делает вывод, что этих условий достаточно, чтобы не обращаться к конгрессу.

Кроме того, минюст отсылает к прецедентам, например ударам в Ливии, которые бывший президент Барак Обама также поручил совершить без одобрения конгресса.