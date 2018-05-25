Шойгу проведет стратегическое заседание Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет в пятницу, 25 мая, заседание Минобороны, на котором будет обсуждаться деятельность Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также Центрального и Восточного военных округов до 2020 года, передает РИА «Новости».

«Двадцать пятого мая в Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. На повестку вынесены вопросы, касающиеся реализации планов деятельности Воздушно-космических сил, Центрального и Восточного военных округов до 2020 года», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Также отмечается, что в коллегии примут участие руководители Вооруженных сил России, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.

Ранее сообщалось, что Шойгу сохранит пост министра обороны при новом правительстве.