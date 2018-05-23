Генштаб рассказал об освобождении пригородов Дамаска

Операция по освобождению пригородов Дамаска от боевиков завершена. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА «Новости».

Рудской назвал беспрецедентной по своему масштабу гуманитарную операцию в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке, которая проводилась под руководством Центра по примирению враждующих сторон.

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По его словам, через специальный гумкоридоры были выведены более 180 тыс. человек, из них 28,7 тыс. боевиков. Это сделано во избежание потерь среди военных и жертв среди мирного населения.

«Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома», — сказал Рудской.

Отмечается, что 21 мая правительственные войска Сирии разгромили последний оплот террористов группировки «Исламское государство». После этого продолжилась точечная зачистка. В рамках операции применяется в том числе авиация.

Ранее российские военные раздали 10 тонн продуктов в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.