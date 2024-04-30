Прохожие с пистолетом вмешались в драку подростков у озера в Петербурге

В Петербурге подростки устроили драку, и в нее вмешались прохожие с пистолетами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 апреля возле Верхнего Суздальского озера. Двое подростков устроили бой на кулаках под крики ровесников-болельщиков. В какой-то момент в потасовку вмешались вооруженные пистолетами прохожие и столкновение несовершеннолетних сразу же прекратилось.

После этого подростки с прохожими стали что-то выяснять, и двое из заинтересовавшихся происходящим молодых людей достали пистолеты. Сообщается, что в результате обошлось без стрельбы, однако одному из несовершеннолетних выбили зубы. Всего нападавших было семеро, передает 78.ru.

Пострадавший подросток получил травмы зубов, рану верхней губы, ушибы и ссадины лица. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее во Владивостоке произошла массовая драка.