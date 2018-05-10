ПВО Сирии смогли уничтожить более половины израильских ракет во время военной операции

В Минобороны России заявили, что при нанесении ударов по сирийской территории были сбиты более половины израильских ракет, передает РИА «Новости».

Как отмечается, 28 самолетов Израиля F-15 и F-16 выпустили примерно 60 ракет. Кроме того, 10 ракет запустили в земли.

Реклама

«В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля», — говорится в заявлении ведомства.

По имеющимся данным, удары были нанесены по местам размещения иранских вооруженных формирований и по позициям средств ПВО сирийской армии на юге страны и около Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильские власти предупредили Россию перед началом ракетных атак по иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории Сирии.