Два человека погибли после атаки Израиля по Сирии

В результате атаки Израиля по Сирии погибли два человека, сообщает государственное новостное агентство SANA.

Сообщается, что жертвами атаки стали муж и жена, которые жили в городе Шейх-Мискин провинции Дераа.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва. Сообщалось о перехвате двух израильских ракет. Израильские власти отказались говорить об атаке.

«Мы это не комментируем», — заявила сотрудница израильской армейской пресс-службы Израиля, в ответ на просьбу прокомментировать сообщение об отражении противовоздушной обороной Сирии ракетного удара Израиля к югу от Дамаска.