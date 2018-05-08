Сирия отразила ракетный удар Израиля

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар со стороны Израиля к югу от Дамаска в районе Кисва, передает Sana.

Сообщается, что сирийские военные сбили две ракеты, выпущенные Израилем.

Ранее сообщалось, что израильское руководство проинструктировало местные власти в районе Голанских высот, где была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии и перевело в состояние повышенной боеготовности местные средства ПВО.

Это было сделано на фоне того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.