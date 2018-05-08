В Госдуме прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал возможный выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я отношусь к этому абсолютно отрицательно, так же как и к этому в основном относятся все страны-участники подписания этого договора. Мы знаем, что определенные попытки воздействия на Трампа оказывают и другие страны, понимая пагубность принятого решения, поэтому ни к чему хорошему это не приведет. Самое плохое, если Иран поведет себя неадекватно. Это сразу же осложнит отношения между Ираном и Израилем и приведет к определенной эскалации напряжения», — сказал Чепа.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал возможный выход США из иранской ядерной сделки очередным опрометчивым шагом.