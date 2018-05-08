В Турции подтвердили намерение купить у России С-400, несмотря на возможные санкции

Советник Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки — в июле 2019 года, сообщает Anadolu.

«Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями», — сказал Демир.

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Он также прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении Турции в связи с закупкой С-400.

По его словам, Анкаре известно о подобных сообщениях, но лидеры Турции и России приняли четкое решение.

«Ожидаем, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим, и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шантажом заявление помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла о том, что Анкара после покупки у России ЗРК С-400 может попасть под санкции.