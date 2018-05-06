Опубликовано видео испытаний роботов комплекса «Уран-9»

Телеканал «Звезда» на своем канале на YouTube опубликовал видеоролик испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9».

«Уран-9» — это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он был создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника», — говорится в комментарии к видеоролику.

На видео демонстрируется работа беспилотной машины в различных погодных и географических условиях, а также способности техники по выполнению таких боевых задач, как преодоление препятствий, стрельба по заданным целям, защита военных объектов. Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс также оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».