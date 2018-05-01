СМИ сообщили о 25 погибших в Сирии при атаке коалиции

В результате обстрела, совершенного в Сирии международной коалицией во главе с США, погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Как отмечается, в ходе совершенного в деревне Аль-Фадыль обстрела пострадали мирные жители, среди которых два пожилых мужчины, а также женщины и дети. Из-за инцидента были повреждены дома и имущество населения.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не наносила ударов по Сирии в ночь на 30 апреля.