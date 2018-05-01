Нетаньяху заявил, что не хочет воевать с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны с Израилем, сообщает телеканал CNN.

«Никто не хочет такого варианта развития событий», — сказал Нетаньяху.

Он также отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль.

«Ясно одно, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране», — добавил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не торопиться с заявлениями после обвинений Нетаньяху в адрес Ирана. По словам Ульянова, документы должны сначала быть изучены в МАГАТЭ.