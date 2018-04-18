Небензя: Асад не сядет за стол переговоров под бомбами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что применение военной силы против президента Сирии Башара Асада не заставить его начать переговоры, передает РИА «Новости».

«Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки [США, Великобритания, Франция]. Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как «военного преступника», о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН, который проходит по инициативе российской стороны.

Ранее постпред заявил, что США и союзники солидаризировались с одной из сторон военного конфликта в Сирии.