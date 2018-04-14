Лавров: Запад обосновывает удары по Сирии информацией из СМИ и соцсетей
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у нанесших удары по сирийской территории США, Великобритании и Франции нет обоснований операции, за исключением информации из СМИ и соцсетей. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».
«Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится», — заявил Лавров.
По его словам, французский президент Эммануэль Макрон разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.
«В ходе разговора наш президент сослался на публичные утверждения французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими… Ответ был такой же — секрет. Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет», — рассказал Лавров.
Ранее глава МИД Франции заявил, что речь об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию не идет.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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