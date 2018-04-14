Генштаб не зафиксировал участия Франции в ударе по Сирии

Системы ПВО России не зафиксировали участия французской авиации в ударах самолетов и кораблей США и Великобритании по Сирии, заявил руководитель главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, передает РИА «Новости».

«Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет, как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал Рудской.

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Ранее в минобороны Франции назвали цели операции в Сирии.

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