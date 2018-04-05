Порошенко о ситуации в Донбассе: порох надо держать сухим

Президент Украины Петр Порошенко заявил о прекращении режима антитеррористической операции в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Дата завершения АТО (антитеррористической операции — «Газета.Ru») будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства», — сказал Порошенко.

Реклама

Глава Украины напомнил, что парламент страны принял закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает внедрение «более новых мер по применению вооруженных сил».

«Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», — подчеркнул Порошенко.

Также, говоря о ситуации в Донбассе, президент отметил, что «порох надо держать сухим».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже минских соглашений. Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона присутствует в регионе только в «виде своих симпатий».