Главы вооруженных сил России и США обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Сирии и договорились о двусторонних контактах. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в Сирийской Арабской Республике и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — сообщается в заявлении ведомства.

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Также отмечается, что Герасимов и Данфорд сошлись во мнении о необходимости продолжения двусторонних контактов.

Ранее сообщалось, что Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии.