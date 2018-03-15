В Пентагоне подтвердили готовность к созданию космических войск

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство готово к реализации планов президента США Дональда Трампа по созданию космических войск. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы все согласны, что космос — это область военных действий, и необходимо, чтобы мы доминировали в этой области и расширяли свой потенциал… Мы готовы работать с президентом и с конгрессом, чтобы обеспечить доминирование в данной области», — сказала Уайт.

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Ранее Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска.

Он также добавил, что не воспринимал эту идею всерьез, но со временем понял, что в ней есть смысл.