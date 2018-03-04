Асад обвинил коалицию США в поддержке ИГ

Президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция во главе с США поддерживает террористов «Исламского государства», «Джебхат ан-Нусры» и других боевиков, передает РИА «Новости».

«Западная коалиция является ВВС для ИГ. Эта коалиция поддерживает ИГ, «Джебхат ан-Нусру» и другие аналогичные им террористические группировки», — заявил он.

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Асад добавил, что операция против террористов продолжится, так как многие в Восточной Гуте хотят уйти от террористов.

Ранее сообщалось, что боевики помешали Дамаску направить гумпомощь в Восточную Гуту.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» – террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе, в России.