Минобороны опубликовало видео ракетного удара по боевикам в Идлибе

Опубликована видеозапись удара ракетами по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб, где ранее был сбит российский штурмовик Су-25.

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда», видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле.

Отмечается, что территория контролируется боевиками «Джебхад-ан-Нусры»

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Ранее Минобороны России сообщило, что более 30 боевиков были уничтожены в результате группового удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25.

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.