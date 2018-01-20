Госдеп одобрил поставку Бельгии самолетов F-35 на $6,53 млрд

Госдепартамент США выдал разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 на общую сумму $6,53 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Помимо самих самолетов правительство Бельгии запросило еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F-135 к ним, а также все необходимое оборудование и запасные части.

Реклама

В сообщении отмечается, что уведомление о потенциальной продаже техники требуется законом и не означает, что продажа была оформлена.

Ранее Белый дом официально одобрил поставки Украине летального вооружения, в частности — противотанковых ракетных комплексов Javelin.