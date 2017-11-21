В Совфеде назвали сроки отзыва ВКС России из Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич спрогнозировал, что борьба с «Исламским государством» в Сирии завершится до конца этого года и в течение этого времени российские ВКС покинут страну, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявления, прозвучавшие на встрече президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

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«Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут», — сказал сенатор.

Ранее Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.