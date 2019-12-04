Новый фронт: НАТО выходит в космос

Лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космос фронтом своих военных операций.

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«Мы объявили космическое пространство оперативной сферой НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и противодействия вызовам безопасности при соблюдении норм международного права», — говорится в тексте декларации по итогам саммита.

В документе, в частности, отмечается, что якобы «агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности».

При этом Россия выступает против милитаризации космоса, заявил в ходе совещания по военной тематике президент РФ Владимир Путин. Хотя в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки, считает глава государства.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — цитирует его слова РИА «Новости».

Стоит отметить, что все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США. Еще в марте 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что Космические войска должны стать эквивалентом армии, ВВС и ВМС США в околоземном пространстве.

В ноябре этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса признали космос отдельным пространством наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством. Космос «необходим для защиты и сдерживающих мер со стороны альянса», — отметил тогда Столтенберг. При этом НАТО не будет размещать свое собственное оружие в космосе.

В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. Прежде всего, альянс намерен защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов. Руководство НАТО обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия изучают возможности по ограничению действия и уничтожению спутников.

Йенс Столтенберг отметил, что в настоящее время на земной орбите вращаются примерно 2 тыс. спутников. Около половины принадлежит странам НАТО. «Спутники могут быть заблокированы радиосигналами, взломаны или оснащены оружием», — сказал Столтенберг.

«Противоспутниковое оружие может уничтожить связь и другие службы, на которые опирается общество, например, воздушное движение, прогноз погоды или банковский сектор», — добавил генсек НАТО. Он также сообщил, что, в частности, США и Франция находятся на стадии разработки космического оружия. Ранее о расширении своих космических возможностей объявили также Россия, Китай и Индия.

И, как уже писала «Газета.Ru», в США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы — в результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционировать большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.

Иными словами,

одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.

Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия. Поэтому национальная стратегия США рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море.

Скорее всего, уже в недалеком будущем флотилии орбитальных самолетов, созданные на основе экспериментальных X-37B, будут вести вооруженную борьбу в космосе. Они могут быть оснащены малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях. Вполне возможно, что на космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.

Таким образом, первоочередная цель для будущих эскадр воздушно-космических самолетов США — разгром орбитальных группировок противников Соединенных Штатов. В войнах будущего доминирование в космосе будет означать победу и на Земле, убеждены специалисты.

«Что касается заявления НАТО о неразмещении своего собственного оружия в космосе, то нельзя исключать, что, сделав первый шаг — о признании космоса отдельным пространством наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством, Североатлантический альянс сделает и второй — выведет в околоземное космическое пространство боевые платформы с развернутыми на них средствами поражения», — полагает экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

«В качестве вывода можно сказать только одно – милитаризация космоса неизбежна, как бы не противились этому некоторые политики и ученые. Это дело решенное», — ранее заявлял Запаренко.