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Instagram приостанавливает работу над детской версией приложения

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Global Look Press

В социальной сети Instagram приостановили разработку специальной версии приложения Kids. Об этом сообщает The Independent.

Данное приложение, в случае его выпуска, позволило бы детям младше 10 лет присоединиться к Instagram.

О приостановке проекта заявил глава Instagram Адам Моссери. По его словам, теперь разработчики займутся версией приложения для подростков от 10 до 12 лет. Сейчас политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13 лет.

Американские правозащитники и законодатели выступали против запуска Instagram Kids, требуя отказаться от планов Facebook. Подчеркивалось, что владелец соцсети ранее не смог «взять на себя значимые обязательства по защите детей в сети».

Теперь Instagram займется совершенствованием инструментов родительского надзора.

Ставший популярным Instagram запустили в октябре 2010 года.

В марте сообщалось, что Facebook работает над новой версией Instagram для детей до 13 лет.

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